Обнародована сумма пенсий, выплаченных в 2021 году

Динамика роста пенсий сохранилась и в 2021 году. В прошлом году среднемесячный размер пенсий увеличился на 9%, до 331 маната, в том числе среднемесячный размер пенсий по возрасту увеличился на 8%, до 358 манатов.

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году обеспечил ежемесячную своевременную выплату социальных пособий, в том числе пенсий, пишет АПА.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

В 2021 году в рамках пенсионного обеспечения было выплачено 4 миллиарда 592 миллиона манатов, что на 118 млн. манатов больше по сравнению с 2020 годом.

С начала 2019 года назначение пенсий автоматизировано. За прошедший период через электронную систему в проактивном порядке было назначено 48,3 тысяч пенсий, в том числе в 2021 году 22,6 тыс. пенсий.