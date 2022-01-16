В Зангилане произошло землетрясение

В Зангиланском районе произошло землетрясение.

Согласно сообщению, поступившему из Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в 07:25 по местному времени в 49 км к северо-востоку от станции Ордубад на территории Зангиланского района.

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Сила подземных толчков в эпицентре землетрясения составила 5 баллов, оно ощущалось в окрестных районах силой до 3-4 баллов.