Подросток, ночевавший на улицах Баку, помещен в наркодиспансер

Подросток, ночевавший на улицах Баку и предположительно страдающий наркотической зависимостью, доставлен в Республиканский наркологический диспансер.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

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По его словам, подростка зовут Руслан Мамедов, он 2007 года рождения:

«В результате предпринятых Госкомитетом, Министерством здравоохранения и МВД мер было установлено местонахождение подростка. Он доставлен в диспансер, где его обследуют и назначат лечение».

Т.Марданоглу добавил, что Руслана Мамедова уже несколько раз помещали в диспансер, но, несмотря на это, он покидал медучреждение.