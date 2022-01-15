В Баку пропала без вести девушка

21-летняя жительница Насиминского района Баку Парвана Мамедова 28 декабря 2021 года вышла из дома и не вернулась обратно, сообщает МВД.

«Приметы П.Мамедовой: рост 175 см, среднего телосложения, блондинка, волосы длинные, глаза голубые. Тех, кто видел изображенную на фото девушку и располагает информацией о ней, просим позвонить и сообщить в колл-центр «102» МВД, а также в Насиминский РУП по номерам (012) 440-02-02 (городской) и (055) 805-93-93 (мобильный)», — сообщили в МВД.

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