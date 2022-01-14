В освобожденные районы страны запланировано открытие автобусного сообщения

Потребность в пассажирском транспорте вызывает необходимость в открытии автобусных маршрутов в освобожденные районы.

Реконструкция транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях, обеспечение потребности в грузовых и пассажирских перевозках как в период строительства, так и в последующие годы, восстановление транспортного сообщения являются социальной необходимостью и ключевым приоритетом.

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В ближайшие дни ожидается открытие автобусных маршрутов в освобожденные районы, отмечает Qafqazinfo.

Соответствующие ведомства подготовились к проведению регулярных конкурсов по определению перевозчиков.

Первый маршрут на освобожденные земли был открыт в январе 2020 года в село Джоджуг Марджанлы в Джебраильском районе, напоминает 1News.