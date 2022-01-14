16 января в Азербайджане снова пойдет снег

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) сделало предупреждение в связи с предстоящим ухудшением погоды на территории страны.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове вечером 14 января, в течение дня 15 января будет без осадков, но с вчера 16 января до вечера 17 января ожидаются осадки с переходом в мокрый снег. Ветряная погода продолжится до 20 января. Сильный юго-западный ветер сменится временами усиливающимся северо-западным ветром. Максимальная скорость ветра местами будет достигать 23-28 м/с.

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В районах Азербайджана вечером 14 января, в течение дня 15 января будет без осадков, но с вчера 15 января до полудня 16 января местами, а с вечера 16 января до вечера 17 января преимущественно в южных и восточных районах ожидаются осадки, мокрый снег и снег. Местами осадки будут интенсивными.

В ближайшие дни сильный юго-западный ветер сменится временами усиливающимся северо-западным. Максимальная скорость ветра временами будет достигать 23-28 м/с.

В связи с морозной погодой возможен гололед на дорогах.