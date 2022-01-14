Директор: В ближайшее время мы приступим к трансплантации органов с трупов

«Наша больница – первая специализированная урологическая клиника в бывшем СССР. В 1971 году в нашей клинике впервые в Закавказье была проведена операция по пересадке печени. Именно с того времени в Азербайджане начала развиваться трансплантация».

Об этом в эфире программы «TƏBİB məsləhəti» сказал директор Республиканской клинической урологической больницы имени академика М.Дж.Джавадзаде Фариз Бабаев.

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Он отметил, что эти операции активно продолжались до 1983 года: «В 2007 году наша клиника вновь была включена в список центров, занимающихся трансплантацией органов. С 2011 года до начала пандемии была трансплантирована печень примерно 70 пациентам. В настоящее время в Азербайджане даны указания по проведению трансплантации 14 органов».

Врач отметил, что в Азербайджане и во всем мире при трансплантации используются органы родственников пациента: «В последующем начинается трансплантация органов с трупов. Новый закон уже вступил в силу. Создана комиссия по этике. К этой работе привлечены и религиозные деятели. В ближайшее время мы активно приступим к трансплантации органов с трупов».