КС принял решение в отношении лиц, совершивших административный проступок против воинской службы

Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось очередное судебное заседание Пленума Конституционного суда (КС) Азербайджанской Республики в порядке письменной процедуры особого конституционного исполнения.

На заседании на основании запроса Гянджинского военного суда было рассмотрено конституционное дело о параллельном истолковании статей 34-1 и 156.2 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики и статей 30.2 и 610-618 этого кодекса, сообщает АПА.

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Пленум Конституционного суда обсудил материалы дела и принял соответствующее решение.

В решении говорится, что содержание в гауптвахте лиц, которые совершили административные проступки, предусмотренные в главе 41 Кодекса об административных проступках, но лишились статуса военнослужащего по причине демобилизации с военной службы не соответствует юридической ответственности и цели статьи 156.2 данного кодекса, поэтому они должны содержаться под охраной в местах, установленных соответствующим органом исполнительной власти.

В соответствии со статьей 34-1 Кодекса об административных проступках, судья не может применить в отношении лица, совершившего административные проступки против военной службы, взыскание вместо административного ареста, предусмотренного в соответствующей статье Специального раздела данного кодекса.

При применении судами взысканий в отношении лиц, совершивших административные проступки против военной службы, в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии со статьей 32.2 Кодекса об административных проступках должны учитываться такие положительные моменты, как их заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, обеспечении безопасности нашего государства.