Состояние ребенка, подвергшегося насилию в детском саду, будет изучено

«Расследуется вопрос о применении насилия в отношении 2-летнего ребенка со стороны воспитательницы в Исмаиллинском детском доме № 1. Законодательством предусмотрена ответственность в связи с такими случаями».

Об этом журналистам сказала заведующая юридическим отделом Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова, пишет АПА.

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По ее словам, прежде всего, необходимо оценивать психологическое состояние воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях: «В этих учреждениях раз в год воспитатели проходят медико-психологическое обследование. Этот воспитатель уже освобожден от должности в соответствии с 70 статьей Трудового Кодекса. Состояние ребенка будет изучено, и будет назначена встреча с семьей».