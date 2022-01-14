Дано устное согласие на создание комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией

«Достигнута устная договоренность о создании комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией. Я считаю, что должен быть подписан документ о делимитации», — заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, передает Report.

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«Полагаю, в этом году мы не сможем добиться подписания общего документа в связи с мирным соглашением. Большая часть населения Армении проголосовала за Никола Пашиняна. Однако каждый из трех человек выступает против него. Это следует учитывать. Некоторые структуры в Армении не поддерживают политику Пашиняна», — подчеркнул он.