В Шуше откроется филиал центра DOST

«В связи с программой по Карабаху могу сказать, что первое заселение будет проведено в селе Агалы Зангиланского района. Там планируется реализовать специальную умную концепцию DOST».

Об этом сказал заместитель председателя Правления агентства DOST Сеймур Алыев, передает АПА.

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По его словам, в связи с тем, что президент объявил нынешний год «Годом Шуши», в декабре 2022 года предусмотрено открытие Шушинского филиала DOST.