Стало известно, когда будут выплачивать пенсии с надбавками

В Агентстве DOST сообщили, когда будут начислены надбавки к пенсиям, пишет АПА.

Заместитель председателя правления Агентства Сеймур Алыев сказал, что в январе Госкомстат представляет размер среднемесячной заработной платы, определяется индексация потребительских цен:

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«Надбавки за январь-февраль выплачиваются в феврале. Полная сумма начинает выплачиваться уже с марта. То есть сумма, которая формируется вместе с надбавкой в феврале, не является окончательной, поскольку она охватывает январь и февраль. Даже в марте к нам поступают обращения, почему наша пенсия уменьшилась? В настоящее время пенсия не выплачивается с надбавками. С надбавкой выплачивается только минимальная пенсия, то есть 200 манатов были увеличены до 240 манатов, и этим лицам была выплачена повышенная пенсия. Но другие пенсионеры начнут получать прибавку в результате индексации уже в феврале».