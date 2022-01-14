Отец избитого в детсаду ребенка рассказал о воспитательнице

«Ударившая моего сына воспитательницы Зульфия Бахишова является моей близкой родственницей».

Об этом заявил отец малыша Рашид Мирзалиев, передает Qaynarinfo.

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По его словам, в этот же детсад №1 ходили еще трое его детей.

«Проводится расследование. Мы видели эти кадры в социальных сетях. Конечно, эти они нас расстроили. Между нашей семьей и Зульфией Бахишовой всегда были дружеские, теплые отношения. Кроме того, воспитательница занималась воспитанием других моих детей. Мы никогда не были недовольны ею. Мой сын ничего не сказал о случившемся дома», — отметил отец.

Рашид Мирзалиев также рассказал о здоровье своего ребенка: «В настоящее время здоровье моего сына нормальное. Нет никаких проблем».