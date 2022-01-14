Из-за снега машины застряли на агсуинском перевале, людям пришлось идти пешком

Снежная и туманная погода вызвала затруднения для движения на дорогах Исмаиллы-Муганлы и Пиргулу, на перевале Агсу с ночи до утра на дорогах оставалось более 50 автомобилей, и людям приходилось идти пешком.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции следят за движением на дорогах, передает АПА.

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В связи с опасной обстановкой из-за снега и гололеда на этих дорогах приостановлено движение большегрузных автомобилей, микроавтобусов и неподготовленных к зимнему сезону легковых автомобилей.