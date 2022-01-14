В Минздраве назвали симптомы омикрон-штамма и способ обезопаситься

«Поскольку омикрон-штамм является вариантом COVID-19, то для выявления вируса используется традиционный метод ПЦР (носоглоточные и ротоглоточные мазки). Секвенирование — процедура, которая позволяет установить геномную последовательность. Это более сложный и дорогой метод исследования, который дает возможность определить, каким штаммом коронавируса — «омикроном» или «дельтой» — болен человек».

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Об этом заявил специалист-эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов.

Он рассказал о симптомах омикрон-штамма.

«У новой мутации коронавируса нет специфических симптомов. Заболевание больше напоминает другие респираторные вирусные инфекции. В основном проявляется следующими симптомами: субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении нескольких дней в пределах 37,1—38,0 °C), общая слабость и усталость, головная боль, боли в мышцах, зуд или боль в горле, сухой кашель, заложенность и выделения из носа. Иногда бывают желудочно-кишечные симптомы — тошнота, рвота и др. Потеря вкуса и обоняния при омикрон-штамме коронавируса встречаются намного реже. Различить больных «омикроном» и «дельтой» сейчас клинически практически невозможно», — отметил Т.Эйвазов.

«Чтобы обезопасить себя от заражения новым штаммом необходимо вакцинироваться бустерной дозой для повышения уровня антител в организме, защиты от распространения нового штамма с учетом снижения уровня защитного иммунитета после второй дозы или через 6 месяцев после выздоровления от болезни».

«Каждый должен нести ответственность не только за свое здоровье, но и окружающих его людей. При появлении симптомов в первую очередь следует незамедлительно самоизолироваться от других, носить медицинскую маску, свести к минимуму контакты с другими лицами, в том числе с членами семьи, которым также следует носить маску, а затем обратиться к врачу. Родители должны внимательно следить за состоянием своего ребенка, что поможет им вовремя выявить у детей симптомы заболевания. Нельзя приводить заведомо больного ребенка в детский сад или в школу. В тоже время, граждане должны принимать активное участие в процессе вакцинации и привиться бустерной дозой» — подчеркнул Т.Эйвазов.