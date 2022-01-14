Уволена воспитательница, избившая ребенка в детсаду

На днях в социальных сетях и новостных сайтах было распространено видео, на котором запечатлено насилие в отношении ребенка в детском саду № 1 города Исмаиллы.

В Минобразования сообщили, что трудовой договор, заключенный с воспитательницей детского сада № 1 города Исмаиллы Бахышовой Зульфией Адалят гызы, применившей насилие в отношении ребенка, с 14 января 2022 года расторгнут по причине злоупотребления должностными полномочиями, неисполнения обязательств по трудовому договору, нарушения требований «Правил этического поведения учителей» и грубого обращения с малолетними детьми.

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Министерство образования решительно осуждает случаи насилия в отношении детей и подчеркивает недопустимость этого.