Обнародована ситуация на автодорогах страны в связи с погодными условиями

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) обнародовало информацию на автодорогах страны в связи с погодными условиями по состоянию на 10:00 14 января.

На участке «Дороги Победы» между селом Туг Ходжавендского района и городом Шуша идет снег, высота снежного покрова составляет 5-10 см, температура воздуха 3-8 градусов мороза, ведутся работы по очистке дороги от снега.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

На автомагистрали Баку-Губа-государственная граница Российской Федерации: на территории Сиязаньского и Шабранского районов идет мокрый снег, в Губинском и Гусарском районах – слабый снег, температура воздуха составляет 4-5 градусов мороза. На хыналыгской дороге идет слабый снег, температура воздуха составляет 10-11 градусов мороза. На этих дорогах обеспечено нормальное и безопасное движение транспортных средств.

На автомагистрали Евлах-Гянджа-государственная граница Грузии без осадков, ветрено, обеспечено нормальное движение транспортных средств.