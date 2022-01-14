ОАО»Азеристиликтеджхизат» озвучило количество абонентов-должников

В 2021 году уровень сбора за отопление в ОАО» Азеристиликтеджхизат» составил 88,2% по категории населения и 98,4% по категории не-населения, сообщил начальник абонентской и клиентской службы организации Рафик Алиев.

«Относительно низкий уровень сбора платы за отопление среди потребителей в категории населения связан с низким уровнем сбора среди граждан, проживающих в городках вынужденных переселенцев», — отметил он.

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Решением Тарифного совета от 24 ноября 2011 года стоимость услуги за отопление для абонентов населения составляет 15 гяпиков в месяц за 1 м2 жилой площади, для не-населения (социальных объектов) — 25 гяпиков в месяц за 1 м3 отапливаемого объема. Тарифы на горячую воду с 1 января 2017 года исключены из перечня тарифов, регулируемых государством, и «Азеристиликтеджхизат» устанавливает их на договорной основе с учетом фактических затрат.

Отметим, что в связи с резким изменением погодных условий всем структурам ОАО «Азеристиликтеджхизат» дано соответствующее указание о переходе на усиленный режим работы.

По его словам Р. Алиева, в настоящее время продолжают работать 563 котельные и 88 тепловых пунктов: «Посредством этих котельных обеспечивается отопление 3870 жилых домов и всех школ, детских садов, учреждений здравоохранения, объектов социального и хозяйственного назначения, входящих в зоны обслуживания котельных».