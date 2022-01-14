Спецоперация в Балакене: есть задержанные за наркотики и оружие

Сотрудники Балакенского РОВД провели операции против торговцев наркотиками и вооруженных лиц. Были задержаны восемь человек были арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

Как передает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД, житель города Мамед Мамедов задержан по подозрению в ношении огнестрельного оружия. При личном досмотре обнаружен и изъят у него пистолет ТТ.

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В ходе очередной операции, проведенной Управлением уголовного розыска и Группой по борьбе с наркотиками, задержан ранее судимый по различным статьям Уголовного кодекса житель села Гярякли Теймур Мехтиев, организовавший сбыт наркотиков и психотропных веществ. При обыске в его доме был обнаружен метамфетамин и большое количество героина.

Также были задержаны и привлечены к ответственности четверо жителей района, подозреваемых в торговле наркотиками – Ибрагим Халилов, Иса Гурдаев, Рафаэль Алиев и Шахмар Солтанов. При личном досмотре у них изъяли сушеную марихуану и героин. Изъятые вещественные доказательства переданы на экспертизу.

В ходе еще одной операции были задержаны Эмин Гусейнов и Сафар Шарифов. У них было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства психотропное вещество метамфетамин.

В отношении каждого из задержанных Балакенским РУВД возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.