Азербайджан прекратил закупку птицеводческой продукции из Дании

Агентство по безопасности пищевых продуктов принимает надлежащие меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основании информации, полученной от Всемирной организации по охране здоровья животных (ВООЗЖ), в целях защиты от заразных болезней животных, которые могут попасть на территорию нашей страны из другие страны.

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), высокопатогенный птичий грипп зарегистрирован в регионе Мидтьюланд Королевства Дания.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

В целях защиты территории республики от инфекционных болезней животных, которые могут передаваться из других стран, согласно «Кодексу здоровья наземных животных» с учетом принципа зонирования, введены временные ограничения на ввоз живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, и др.

В целях усиления мер контроля Государственному таможенному комитету поручено принять соответствующие меры в отношении транспортных средств, следующих из Королевства Дания или следующих транзитом, отмечает АЗЕРТАДЖ.