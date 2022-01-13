10 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 509 пациентов признаны излечившимся от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 10 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

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С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 623555 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 607397 человек благополучно прошли лечение, 8490 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числится 7668 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5978735 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10386 — за минувшие сутки.



