Повторит ли Азербайджан опыт Венгрии и Украины?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ввел накануне государственное регулирование цен на шесть продуктов питания — сахара, муки, подсолнечного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока. Согласно комментарию Орбана, цена на эти продукты должна вернуться на уровень 15 октября 2021 года. И, начиная с февраля так должно быть во всех магазинах.

Данная мера нужна для того, чтобы защитить интересы граждан в условиях растущих цен на продукты первой необходимости, вызванных энергокризисом в странах ЕС, отметил премьер-министр.

Венгрия также ограничила рост цен на бензин и планирует снижать некоторые тарифы, например, коммунальные платежи. Следом за Венгрией по тому же пути решила пойти и Украина.

Как ранее писал «Минвал», Кабинет министров Украины 12 декабря ввел госрегулирование цен на гречневую крупу, сахар, муку, макароны, молоко, подсолнечное и сливочное масло, курицу и яйца на период действия карантина из-за коронавируса. Уровень торговой надбавки должен составлять не более 10 процентов на оптово-отпускные цены.

В условиях всемирного роста цен на энергоносители и продукты питания данная мера кажется правильной и довольно приемлемой в сложных условиях. Но так ли это на самом деле, и пойдет ли на аналогичные шаги Азербайджан?

Согласно комментарию Minval.az депутата Руфата Гулиева, в Азербайджане уже действует закон потребительской корзины, существует прожиточный минимум и т.д. И государство тоже контролирует цены на продукцию, обязательную для всего населения — муку, сахар, хлеб, молоко, пшеница и т.д.

– В прошлом году тоже был зафиксирован подъем цен на пшеницу, но государство сделало все возможное, чтобы это не отразилось на потребителе. Азербайджанский Парламент проголосовал за то, чтобы было убрано 18 НДС на пшеницу, а также – за внедрение субсидий до 70 млн манатов, до 100 мнл манатов были выделены для компаний, импортирующих пшеницу и занимающихся производством муки и хлеба. Как видите, в прошлые годы не наблюдалось скачка цен. Но в этом году сложилась очень непростая ситуация с пшеницей, а мы, как известно, закупаем пшеницу в России, где цена выросла до 30 долларов за метрическую тонну, плюс дополнительно была введена таможенная пошлина, начались устанавливаться лимиты, что привело к удорожанию пшеницы. Кроме того, во всем мире цены на пшеницу выросли. В США – от 9 до 19% за метрическую тонну, то есть, цена уже варьируется в пределах 300 долларов на биржах. Да и рост цен в США зафиксирован до 7% инфляции в годовом исчислении. Это абсурд, особенно если учесть тот факт, что в США за последние полвека не было такого скачка инфляции. Правительство Азербайджана старается сделать все, чтобы сгладить скачки цен на многие виды продуктов. Кроме того, давайте не забывать, что и Венгрия, и Украина – крупнейшие сельскохозяйственные производители в Европе. Возвращаясь к вопросу контроля государством цен, я скажу так: да, конечно же, государство может интенсивно вмешиваться в ценовую политику, но только если завтра это вмешательство не приведет к ухудшению качества сельхозпродукта или продовольственного продукта, или к уменьшению его граммажа. Если помните, несколько лет назад производители хотели уменьшить граммаж хлеба, а продавать его планировали по той же самой цене. Минэкономики Азербайджана сразу же отреагировало, и граммаж был восстановлен. Вообще, я считаю, что государство должно контролировать только часть продуктов, но только те, которые не входят в корзину прожиточного минимума.

Согласно же мнению экономиста Натика Джафарлы, государственное регулирование цен подразумевает под собой определенные механизмы.

— Государство – особенно в рыночной экономике – не имеет права диктовать цены или замораживать цены, потому что этот ход может рассматриваться как вмешательство в дела бизнеса, частной собственности. Это невозможно. Что касается опыта Венгрии и Украины, на самом деле, он говорит о другом, а именно о том, что в этих странах создается или пытается создаться механизм компенсации бизнесу в связи с ростом цен. Когда бывает жесткое регулирование цен на продукты питания, эти продукты исчезают с прилавков, и продаются из-под полы. Мы это уже видели во времена СССР, когда была талонная система, когда на прилавках ничего не было, а зато из-под полы можно было найти все, что угодно, но только в 2-3 раза дороже. Но есть механизмы, обязательства, которые государство берет на себя – компенсировать или же дать большие налоговые поблажки тем фирмам, которые могут заморозить цену на свою продукцию. Вот таким образом – не диктовкой, а договоренностью с бизнесом – заморозить цены на определенные особо важные продукты питания возможно. Эта практика применима, но опять-таки, здесь нужно придумать очень четкие механизмы, чтобы не вышло наоборот: государство вмешалось, и сразу же все продукты исчезли, а потом в 2-3 раза дороже появились на прилавках или в закромах у скупщиков. У государства есть достаточно много экономических рычагов для того, чтобы регулировать цены. Это, конечно же, таможенные и налоговые рычаги. Государство может элементарно отменить таможенную пошлину на все продукты питания, а это уже 15% снижения цен. Или же убрать НДС – это уже 18%. И если мы пойдем по тому же пути. При грамотном подходе эта политика может дать весомые плюсы.

Яна Мадатова