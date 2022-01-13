Госагентство распространило заявление по поводу состояния дороги в Шамахы

На автодороге Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмеддин-Галадериси Шамахинского района после интенсивных осадков произошел размыв почвы.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), размыв почвы произошел на обочине дороги, поэтому не создает трудностей движению и безопасности транспортных средств.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

«В настоящее время на указанной территории проводятся работы по восстановлению обочины. Восстановительные работы планируется завершить в ближайшие часы», — сообщили в агентстве.