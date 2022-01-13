В Баку пойдет снег

Обнародован прогноз погоды на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега. Сильный северо-западный ветер стихнет во второй половине дня, вечером сменится на юго-западный, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

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Температура воздуха ночью и днем составит 1-3° тепла, в Баку — 1-3° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.