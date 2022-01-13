МЧС Азербайджана предупредило граждан в связи с ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

В МЧС сообщили, что согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, начиная с сегодняшнего дня в течение ближайших дней на территории страны изменятся погодные условия, прогнозируется резкое понижение температуры, сильный ветер, осадки в виде мокрого снега и снега, местами интенсивного.

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«В связи с ожидаемыми погодными условиями призываем население соблюдать соответствующие правила безопасности.

Во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара», — говорится в обращении МЧС.