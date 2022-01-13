TƏBİB: В Азербайджане эпидемиологическая ситуация стабильная

«В результате активного участия населения в процессе вакцинации в Азербайджане удалось достичь стабильной эпидемиологической ситуации», говорится в совместной информации, распространенной Министерством здравоохранения, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB.

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Отмечено, что поэтому учреждения здравоохранения призывают население для защиты от нового штамма вируса вакцинироваться второй или же бустерной дозой, строго соблюдать требования особого карантинного режима.