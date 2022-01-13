В Шамахы оползень обрушил новую дорогу

На автодороге Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмеддин-Галадериси Шамахинского района произошел оползень.

В результате оползня на дороге, расположенной в 22 км от районного центра, возникла опасная ситуация, сообщает АПА.

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Несколько участков указанной дороги протяженностью 16 километров, которая была реконструирована и введена в эксплуатацию в начале 2020 года, были разрушены, на асфальтовом покрытии образовались трещины.

Для водителей, которые едут в туманную погоду и вечером, возникли трудности. Отсутствие дорожных знаков, предупреждающих об опасности в районе оползня, также могут повлечь ДТП.

В настоящее время наблюдается активная фаза оползня.