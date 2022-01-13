Суд оштрафовал сайт за ложную информацию об обстреле города Шуша

Генеральная провела расследование в отношении сайта, распространявшего информацию об обстреле города Шуша из Ханкенди.

В результате расследования, проведенного Управлением вне-уголовного производства, стало известно, что представитель СМИ Ибишбейли Фикрет Фарамаз оглы разместил на своем новостном сайте jamaz.info недостоверную информацию об обстреле Шуши из Ханкенди.

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12 января в отношении него было возбуждено дело по статье 388-1.1.1 (Размещение в информационном интернет-ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети запрещенной к распространению информации, а также непресечение размещения такой информации).

Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения.

По решению Сабунчинского районного суда Баку на Фикрета Ибишбейли наложен административный штраф в размере 500 манатов.