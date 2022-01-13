Госагентство: Платная дорога в Губу будет открыла к 2023 году

До конца 2022-го — к началу 2023 года планируется завершение строительства автомагистрали международного значения Баку-Губа-государственная граница Российской Федерации. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил пресс-секретарь Государственного агентства «Автомобильные дороги Азербайджана» Анар Наджафли.

Строительство дороги, которая является частью международного транспортного коридора Север-Юг, стартовавшее еще в 2018 году, продолжается и по сей день.

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На первом участке, протяженностью 30 километров, прокладка дорожного полотна уже завершилась. В настоящее время строительные работы продолжаются на участке

с 30-го по 90-й километр. В то же время практически проложена дорога с 90-го по 150-й километр автомагистрали, отметил он.

После запуска дороги в эксплуатацию расстояние от Баку до границы с Россией сократится с 208 до 192 километров.

Предусмотрено, что поездка по автомагистрали будет платной. С этой целью вдоль всего пути будет установлено семь турникетов для оплаты за проезд. Стоимость поездки из Баку до границы пока не определена.

Параллельно Агентство восстанавливает прежнюю автотрассу Баку-Губа. К настоящему времени в Сумгайыте ремонтируется дорожное полотно в направлении поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева.

На следующих этапах будет поэтапно восстановлена вся альтернативная дорога до границы с Российской Федерацией, обещают в ведомстве. При этом не уточняется, как скоро можно будет с комфортом доехать до Губы и обратно.