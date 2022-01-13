БТА обратилось к водителям

«14-15 января в столице ожидается изменение погодных условий, местами пойдет снег. Принимая это во внимание, водителям рекомендуется быть особенно осторожными на подъемах и спусках.

Об этом говорится в обращении Бакинского транспортного агентства (БТА).

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«В дополнение к соблюдению скоростного режима водители должны учитывать метеорологические факторы и быть внимательными к другим участникам дорожного движения. Рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

Пассажиров просят соблюдать осторожность во время ожидания в павильонах остановок, а также не входить и не выходить из автобуса вне остановок.

Те же правила должны соблюдаться на территории Центров транспортного обмена. При этом пешеходы должны пользоваться пешеходными переходами при переходе дороги на противоположную сторону», — говорится в сообщении.