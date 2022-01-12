Глава государства пригрозил коррупционерам суровым наказанием

Неоднократно заявлял государственным чиновникам, как во время встреч, так и при их назначении, что наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым.

Об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

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«Еще раз хочу сказать, что никто никто не может уйти от ответственности, все равны перед законом, ничьи прежние заслуги не будут учтены», — добавил глава государства (цитата по Report).

Президент отметил, что в последнее время азербайджанская общественность стала свидетелем очень серьезной кадровой реформы. «Серьезные кадровые реформы проведены практически во всех ветвях власти. В правительстве, Милли Меджлисе, Администрации Президента, министерствах и местных исполнительных органах уже произошли значительные кадровые перестановки, и я считаю, что это сыграет важную роль в борьбе с коррупцией», — добавил глава государства.