Ильхам Алиев: Рост цен на хлеб был неизбежен

«Рост цен на хлеб был неизбежен. Цены на зерно и пшеницу в мире резко выросли. Наш основной поставщик — Россия».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января.

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«Мы покупаем самую дешевую пшеницу в России. Там и цены, и экспортные пошлины выросли и продолжают расти. Конечно, мы не могли искусственно удерживать цены на хлеб на прежнем уровне», — приводит «Репорт» слова президента.