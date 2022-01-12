Лидер государства отметил стабильность курса маната

«Курс маната уже много лет стабилен. От этого выигрывает население страны. Доверие к манату значительно возросло».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января.

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«Объем манатных депозитов растет. Он уже доминирует в балансе общих депозитов. Это также очень выгодно для инвесторов», — приводит «Репорт» слова главы государства.

«Азербайджан — одна из уникальных, может быть, редких стран, у которой положительное сальдо внешней торговли» — добавил президент страны.

«Потому что в большинстве стран мира импорт превышает экспорт. А у нас по итогам года экспорт в значительной степени превысил импорт. Положительное сальдо составляет более 10 миллиардов долларов. Каждый человек, занимающийся экономикой, видит, насколько это важно», — подчеркнул лидер государства.