Президент Алиев доволен показателями экономического роста

«Недавно мне представили итоги года, и результаты соответствуют ожиданиям. Экономический рост составляет более 5 процентов. Это очень хороший показатель, особенно для страны, пережившей войну».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января.

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«Радует, что рост в ненефтяном секторе составил 7,2 процента. Это показывает, что все наши планы по развитию этого сектора претворяются в жизнь», — сказал глава государства, слова которого приводит «Репорт».