Высокопоставленный чиновник МТСЗ признался в преступлениях

Начато судебное расследование по уголовному делу обвиняемого во взяточничестве бывшего руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Аждара Джабиева (Аждар Ол).

Сегодня в ходе судебного процесса под председательством судьи Афгана Гаджиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям государственный обвинитель Эльдар Гамзоев объявил обвинительный акт.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Аждару Джабиеву предъявлены окончательные обвинения по статьям 179.3.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса.

Аждар Джабиев дал показания в суде. Обвиняемый признал себя виновным по предъявленным обвинениям, уточняет АПА.

В ходе показаний свидетелей выяснилось, что Аждар Джабиев взамен на различные должности получил от отдельных свидетелей от 2 тысяч до 120 тысяч манатов.

Процесс будет продолжен 19 января.

Отметим, что Аждар Джабиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Сабаильским районным судом по представлению следственного органа в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Аждар Джабиев (Ол) был руководителем аппарата министерства, а также занимался писательской деятельностью, является членом союза писателей Азербайджана.

Аждар Ол работал руководителем аппарата министерства в период, когда ведомством руководил Салим Муслимов.