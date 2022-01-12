Азербайджанское Телевидение (AzTV) подготовило видеорепортаж из резиденции президента Азербайджана.

12 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

В интервью глава государства ответил на вопросы журналистов о работе, проделанной в Азербайджане в 2021 году в экономической, социальной сферах, отношениях между Азербайджаном и Арменией, восстановительных работах на освобожденных территориях, внешней политике нашей страны и др.

Интервью состоялось в резиденции президента Азербайджана в Зугульбе.