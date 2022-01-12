Озвучена сумма поощрительных надбавок к зарплатам работников научных отделов больниц

Определены стабильные ежемесячные поощрительные надбавки к зарплатам работников научных отделов медицинских учреждений.

Это нашло отражение в изменении, внесенном по решению председателя Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ГАОМС) Заура Алиева в «Порядок выплаты зарплаты работникам здравоохранения в медицинских учреждениях, входящих в подчинение публичного юридического лица «TƏВİВ».

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В соответствии с изменением, стабильные ежемесячные поощрительные надбавки к зарплате работников научных отделов медицинских учреждений установлены в следующем порядке: для заведующих научным отделом – 500 манатов, для главных научных работников – 400 манатов, для ведущих научных работников – 350 манатов, для старших научных работников – 300 манатов, для научных работников – 250 манатов, для младших научных работников – 200 манатов, для лаборантов (в том числе и старших лаборантов) – 150 манатов, для немедицинских работников – 100 манатов.

Наблюдательному совету Национального центра гематологии и трансфузиологии поручено в течение одного месяца представить в ГАОМС свои предложения по суммам стабильных ежемесячных поощрительных надбавок к зарплате работников.