В Азербайджане инвалидам повысят пенсию

Изменение, внесенное в закон Азербайджана «О правах лиц с инвалидностью», обусловливает возможность повышения в дифференцированном порядке пенсий и пособий лиц с инвалидностью .

Об этом сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что после вступления в силу с 1 июля 2022 года новых правил инвалидность будет определяться в соответствии с критерием степени потери функций организма, выражаемым в процентах.

«III группа инвалидности — это 30-60-процентная потеря функций организма, II группа — 60-80-процентная, I группа — 80-100-процентная потеря функций организма.

С вступлением в силу новых правил будут внесены изменения в законы «О трудовых пенсиях » и «О социальных пособиях», что обусловит возможность повышения пенсий и пособий в дифференцированном порядке, в соответствии с критерием степени потери функций организма, сказал Гулиев.