«Грипп в большом городе»: врач Адиль Гейбулла бьёт тревогу

Новая форма коронавируса «омикрон» (B.1.1.529), появившийся недавно в результате мутаций, вызывает серьезную озабоченность в Азербайджане. Про «омикрон» сегодня говорят все, и многие – с некоторой надеждой, потому что поток информации, поступающий из интернета, реально дарит надежду на скорое окончание пандемии.

«Да, скоро конец нашим мучениям», — говорят люди в транспорте и в магазинах. Тем более, Билл Гейтс так сказал! На собеседника, вопросившего «а при чем тут Билл Гейтс вообще», смотрят на как недоумка и подытоживают: «Как при чем? Он же, собака, эту кашу заварил! Ему ли не знать, когда все закончится?».

Так или иначе, Азербайджан был готов к появлению нового штамма: в рамках принимаемых мер по контролю за эпидемиологической ситуацией в страна проводится регулярный анализ генетических вариантов вируса.

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В совместном сообщении Минздрава и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) отмечается, что на очередном этапе исследования вариант SARS-CoV-2 21C «омикрон» был обнаружен в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших из-за рубежа.

Что мы знаем про омикрон?

Штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.

ВОЗ признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» – согласно 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться омикроном могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили в более чем ста странах.

Согласно мнениям ученых, появление штамма «омикрон» означает, что самый острый период пандемии близится к концу. Группа медиков провела исследование в больнице, где зафиксировали самую первую вспышку «омикрона»: они проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в нынешнюю волну COVID-19, и 3976 предыдущих случаев болезни.

«Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала куда более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — заявили авторы работы.

Эксперты ВОЗ рассказали, что заражение омикрон-штаммом COVID-19 представляет большую опасность для пожилых и непривитых людей.

Даже если появится новый штамм, он будет еще слабее

Профессор Адиль Гейбулла в течение хода пандемии коронавируса постоянно держал читателей «Минвала» в курсе последних событий, связанных с ней в Азербайджане, сегодня он снова ответил на вопросы нашего издания.

— Адиль муэллим, приходу «омикрона» в страну был принят скорее с надеждой, нежели с ужасом. Есть даже те, кто раньше боялся дельта-штамма, а сегодня готов заразиться «омикроном», переболеть и получить желанные антитела. И все потому, что этот штамм – согласно мнению ученых, не смертелен. Как Вы считаете, можно ли надеяться на то, то пандемии приходит долгожданный конец?

– В Азербайджане уже подтвердили наличие «омикрона», но я считаю, что он мог появится у нас гораздо раньше, чем его признали официально. Штамм стал очень быстро распространяться по всему миру, в том числе и в максимально приближенным к границам Азербайджана странам, и это вполне логично, что он появился у нас гораздо раньше. «Омикрон» – по предварительным данным имеет до 32 мутаций, и объясняется это тем, что вирус долго находился в организме человека с иммунодефицитом, и продолжал мутировать в условиях этого тела. Произошедшая мутация изменила функции вируса, и клинические симптомы, которые появились у человека, зараженного «омикроном», и эти симптомы сильно отличаются от всех предыдущих аналогов мутаций. Дело в том, что омикрон уже вытесняет «дельту», фактически он сегодня доминирует, и вирус очень заразный – превосходит все остальные штаммы. Но по летальности он намного уступает предыдущим версиям, в том числе и гамма-вирусу. «Омикрон», в принципе, считается более слабой версией мутации. Раньше думали, что этот вирус создан рукотворно, даже говорили, что создан именно группой британских ученых, приготовивших штамм-омикрон для окончания пандемии. Но эти версии не подтвердились: никакого антропогенного действия и биоконструирования в этом штамме нет. Омикрон – штамм, подвергшийся естественным природным мутациям. ВОЗ утверждает, что летальность в 70 раз ниже, чем у остальных штаммов коронавируса, но по шкале заразности он держит лидирующее место. Ослабевание штамма в ходе мутации вируса вселяет определенные надежды на то, что пандемия идет к своему завершению, и даже если после омикрона появится еще один штамм, он будет еще более слабым. Все это говорит о том, что вирус постепенно выходит из строя. Обычно РНК-содержащие вирусы — в том числе и коронавирус и вирус гриппа – именно таким образом выходят из строя – из-за частых мутаций.

Грипп в большом городе

— Вот уже больше месяца в Баку свирепствует какой-то простудный вирус, причем, протекает он сложно, в ряде случаев имеет серьезные с осложнения. И граждане, напуганные схожестью симптомов (кашель, высокая температура, головная боль, ломота в суставах, а нередко и падение сатурации) звонят в «Скорую», сдают тесты на коронавирус, но в большинстве случаев ответ приходит отрицательный. Это породило новые домыслы о том, что омикрон-штамм не выявляется тестами. Как Вы считаете, что за заболевание свирепствует в городе?

— Да, в городе очень много больных, увеличилось количество форм острой респираторной вирусной инфекции: риновирус, аденовирус, вирус гриппа. Мы пока не знаем, что из вышеперечисленного преобладает, так как официальной декларации от Минздрава еще не было.

Сначала нужно идентифицировать заболевание, и уж потом заявить населению. Сегодня, в условиях пандемии, точное заболевание выявить сложно: люди с температурой вызывают «Скорую», результаты анализа на коронавирус зачастую бывают негативными, и никто толком не знает – ковид это или нет. На самом деле, граждане не должны паниковать: «омикрон» выявляется тестами, так же, как и другие формы ковида. Я считаю, что оперативному штабу нужно экстренно дать пояснения населению в связи с данным вопросом. Скорее всего, это какое-то сезонное вирусное заболевание, а все вирусные заболевания верхних дыхательных путей имеют сходную клиническую картину, и потому мы сейчас однозначно заявлять не можем. Это может быть и грипп, и инфлюэнца формы А, патагеновирус, аденовирус, грипп и так далее, а именно более 15 форм различных заболеваний простудного характера. Стоит задуматься о своем здоровье, не контактировать с больными, принимать витамины и укреплять иммунитет. Ну и, естественно, не забывать о вакцинации от коронавируса.

Яна Мадатова