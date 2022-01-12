Завтра в Баку ожидаются дожди и сильный ветер

13 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами туман, изморось, к вечеру дождь. Умеренный юго-западный ветер в дневное время сменится северо-западным, временами усилится.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 8-11° тепла. В Баку ночью 5-7°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление ниже нормы 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается переменная облачность, местами пройдет снег. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.