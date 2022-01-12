Глава Россотрудничества назвал нового министра информации Казахстана «русофобской дрянью»

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что назначенный новым министром информации Казахстана Аскар Умаров «подозревается в русофобских настроениях и это вызывает определенную озабоченность», передает Minval.az.

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По его словам, назначение Умарова является «тяжелейшим сознательным компромиссом» президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

«Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане», — отметил Примаков.

В публикации Примаков приводит некоторые цитаты нового министра. В частности, Умаров назвал русских «навязанной диаспорой», которая должна благодарить Казахстан за то, что ее права соблюдаются, в отличии от других стран. Как подчеркнул Примаков, Россотрудничество не сотрудничает с «русофобской дрянью», что «в нынешней конфигурации» полностью нивелирует «любое взаимодействие» с Умаровым и его ведомством.