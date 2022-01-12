МВД провело операцию, есть задержанные за хранение оружия и наркотиков

Сотрудники МВД провели операцию, за хранение оружия задержаны 2 человека.

Как сообщили в пресс-службе министерства, задержан один из контролировавших контрабанду наркотиков на территорию страны — житель Балакянского района, ранее судимый Эльшад Тосов. Во время обыска у него было обнаружено 7 пакетов с героином весом 26 килограммов. Эльшад Тосов сказал, что наркотики были ввезены на территорию страны с целью сбыта.

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Также оперативники обнаружили и изъяли у жителя Барды Субхана Асланова и жителя Баку Эльвина Марданова автоматы, гранаты, патроны и пулемет.

По фактам возбуждены уголовное дела, ведется расследование.