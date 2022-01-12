Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с армянской провокацией в Кяльбаджаре

В связи с армянской провокацией в Кяльбаджаре возбуждено уголовное дело.

По факту гибели в результате обстрела со стороны противника во время исполнения служебных обязанностей на территории Кяльбаджарского района военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы N-ской воинской части Министерства обороны Аяза Назарова (1998 года рождения) в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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В настоящее время расследование по делу продолжается.