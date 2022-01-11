Азербайджан приступил к выпуску лекарства для диабетиков

Компания «R-Pharm», являющаяся резидентом Пираллахинского промышленного парка, впервые в Азербайджане приступила к производству препарата Diabeton® MR (гликазид), предусмотренного для профилактики последствий сахарного диабета.

Как говорится в сообщении Минэкономики, компания уже выпустила 200 тысяч коробок лекарства и они направлены в соответствующие пункты для распределения. До конца I квартала нынешнего года на предприятии запланирован выпуск еще 300 тысяч коробок препарата Diabeton® MR.

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Отметим, производство указанного лекарственного препарата осуществляется в рамках договора о партнерстве, подписанного «R-Pharm» и французской международной фармацевтической группой – компанией «Servier». По условиям пятилетнего договора, на предприятии планируется выпуск в год около 1 млн. коробок указанного лекарственного препарата.