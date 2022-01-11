Китай поставит в Азербайджан 1200000 доз вакцины «CoronaVac»

В январе из Китая в Азербайджан поступит очередная партия вакцины «CoronaVac».

Как говорится в сообщении Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, согласно договору, в январе 2022 года в страну планируется завезти 1200000 доз вакцины «CoronaVac».

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Всего в этом году в страну планируется завезти 3280000 доз вакцины. Согласно контрактам, в страну планируется завести 3200000 доз вакцины «CoronaVac» и 80000 доз вакцины «Спутник V».