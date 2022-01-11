В Азербайджане еще 673 человека заразились коронавирусом, 14 умерших

В Азербайджане выявлено еще 673 случая заражения коронавирусом, 392 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

14 пациентов с коронавирусом скончались.

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До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 622 236 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 606 311 человек вылечились, 8 471 скончались, число активных больных — 7 454.

За прошедшие сутки проведено 9 333 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 957 603 теста.