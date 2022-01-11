Ильхам Алиев осободил ANAMA от НДС

Внесены изменения в перечень публичных юридических лиц, освобожденных от налога на добавленную стоимость за проведение работ и оказание услуг за счет выделенных из госбюджета средств.

Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, в перечень публичных юридических лиц, освобожденных от налога на добавленную стоимость за проведение работ и оказание услуг за счет выделенных из госбюджета средств, внесено Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Указ вступает в силу с 15 октября 2021 года.