Азербайджан ведет переговоры с Google с целью неотображения на картах азербайджанских топонимов на армянском языке

Министерство цифрового развития и транспорта активно сотрудничает с корпорацией Google для отображения топонимов на азербайджанском языке на картах в поисковой системе Google, заявил журналистам председатель Космического агентства при министерстве Самеддин Асадов.

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«В результате этого сотрудничества ряд названий уже изменен. Центр электронной безопасности также сотрудничает по вопросу с Google. На Google Maps можно видеть, что топонимы уже отображаются как на азербайджанском, так и на армянском языках. Это результат этого сотрудничества. Возможно, в будущем на карте уберут и указание имен на армянском языке. Это политическое решение. Пока мы ведем переговоры в этом направлении», — отметил он.