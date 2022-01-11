В Азербайджане более 2 тыс. человек недоплатили трудовую пенсию

За последние год-два более 2000 человек недоплачивалась трудовая пенсия. После того, как это было выявлено, трудовая пенсия этих лиц была пересчитана.

Об этом сообщил директор Центрального филиала по назначению на особых условиях Государственного фонда социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ) Шахин Алиев, сообщает Report.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

По его словам, в среднем суммы пенсий увеличены с 633 до 739 манатов: «Этому контингенту насчитано более 3 млн манатов, которые должны были быть выплачены на минувший период. Эти средства выплачиваются».