Центральный Ботанический Сад больше не принадлежит НАНА

Центральный ботанический сад и Институт дендрологии сняты с баланса Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), на их основании созданы публичные юридические лица «Центральный ботанический сад» и «Дендрологический сад».

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Это нашло отражение в постановлении Кабинета Министров «О создании в подчинении Исполнительной власти города Баку публичныхюридических лиц «Центральный ботанический сад» и «Дендрологический сад».